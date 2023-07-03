Окупанти завдали ударів по житлових будинках Харківської області

11:33 03 липня Київ, Україна

Окупанти провели нову серію атак на Харківську область, завдавши шкоди житловим будинкам. Цю інформацію у понеділок, 3 липня, підтвердив Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА).



Згідно з його заявою, російські війська завдали авіаудару в районі Плетенівки Чугуївського району на Слобожанському напрямку.. Також було здійснено мінометні та артилерійські обстріли в районах Козачої Лопані та Вовчанська.



На Куп'янському напрямку противником було здійснено артилерійські та мінометні обстріли в селах Масютівка, Кислівка та Берестове.



Крім того, 2 липня о 12:05 окупанти завдали удару по селу Курилівка Куп'янського району, внаслідок чого було пошкоджено дахи та вікна житлових будинків.



О 14:40 село Шийківка Ізюмського району зазнало обстрілу, а о 18:50 ворожі збройні сили обстріляли мінами села Кислівка та Кругляківка Куп'янського району.



Олег Синєгубов також повідомив, що піротехнічні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Харківській області вилучили та знешкодили 29 вибухонебезпечних предметів.