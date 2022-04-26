Окупанти завдали удару по Запоріжжю, одна людина загинула

14:21 26 квітня Київ, Україна

Сьогодні вранці, 26 квітня, окупанти здійснили обстріл міста Запоріжжя, одна ракета вибухнула в повітрі, а дві влучили на територію одного з підприємств міста.

Пошкодження та руйнування отримали інфраструктурні об'єкти підприємства. Попередньо відомо про одного загиблого та одного пораненого. Наразі йде ліквідація наслідків події, тому кількість постраждалих може збільшитися.

Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ЗОВА), за попередніми даними, це були російські крилаті ракети на кшталт "Калібр".