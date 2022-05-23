Окупанти завдали удару по 45 населених пунктів Донецька та Луганська

07:22 23 травня Київ, Україна

Минулої доби стало відомо про обстріл 45 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях.

Загинули щонайменше семеро мирних жителів, повідомляє угруповання Об'єднаних сил.



Внаслідок атак ворога зруйновано та пошкоджено 116 цивільних об'єктів – 106 житлових будинків, гуртожиток будівельного ліцею, господарські будівлі двох підприємств, сільгосптехніку, магазин та інші.



При цьому відомо, що лише на Донеччині загинули семеро цивільних осіб, ще вісім отримали поранення. Дані Луганської області уточнюються.