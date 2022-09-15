Окупанти завдали удару крилатої ракети по промисловому підприємству в Кривому Розі.

Російські окупанти в четвер, 15 вересня, завдали удару крилатої ракети по промисловому підприємству в Кривому Розі.
Про це повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі.
У Мережі з'явилася інформація про вибухи в Умані, проте голова Черкаської ОВ Ігор Табурець спростував її.
Повідомлення про вибухи на Вінниччині також не підтвердилися. Зокрема голова Вінницької ОВА Сергій Борзов написав, що в області "тихо".
Повідомлення про вибухи на Вінниччині також не підтвердилися. Зокрема голова Вінницької ОВА Сергій Борзов написав, що в області "тихо".
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