Окупанти завдали удару крилатої ракети по промисловому підприємству в Кривому Розі.

16:13 15 вересня Київ, Україна

Російські окупанти в четвер, 15 вересня, завдали удару крилатої ракети по промисловому підприємству в Кривому Розі.

Про це повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі.

"Руйнування серйозні, детальні наслідки уточнюються. Попередньо - без втрат", - розповів він.

У Мережі з'явилася інформація про вибухи в Умані, проте голова Черкаської ОВ Ігор Табурець спростував її.



Повідомлення про вибухи на Вінниччині також не підтвердилися. Зокрема голова Вінницької ОВА Сергій Борзов написав, що в області "тихо".