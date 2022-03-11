Окупанти завдали трьох авіаударів по місту Дніпро

07:18 11 березень Київ, Україна

Новокодацький район Дніпра потрапив під ракетний обстріл російських окупантів, загинула одна людина.

11 березня близько 06:10 у Новокодацькому районі м. Дніпро сталося три авіаудари по місту. На місце виїхали рятувальні бригади.

Ракетні влучання сталися поблизу дитячого садка, багатоквартирного житлового будинку. Внаслідок влучення ракети в будівлю двоповерхової взуттєвої фабрики спалахнула пожежа.

За попередніми даними ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, загинула одна людина. Від ДСНС залучено 20 осіб та 4 од. техніки.