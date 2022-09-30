Окупанти завдали ракетного удару по звільненому Вовчанську

17:55 30 вересня Київ, Україна

Російські війська увечері 29 вересня обстріляли деокупований Вовчанськ, є загиблі та поранені.



Про це повідомила поліція Харківської області.



Зазначається, що в четвер близько 18.00 окупанти здійснили артилерійський обстріл міста, розташованого поряд із кордоном росії.

"Снаряди влучили у квартиру багатоповерхівки у центрі міста. Також пошкоджено приватний будинок", - уточнили правоохоронці.

Порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).



Зазначимо, що в поліції не назвали кількість жертв і постраждалих внаслідок атаки росії.