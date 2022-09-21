Окупанти завдали ракетного удару по Харківщині

У ніч на 21 вересня у Харкові пролунали вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про це у середу, 21 вересня, повідомляє Суспільне.
З'явилася інформація про не менше трьох сильних вибухи у Харкові.
До цього повідомлялося про "прильоти" в області - нібито близько шести ворожих ракет вилетіло з Білгорода.
Інформацію про вибухи у Харкові підтвердив мер міста Ігор Терехов.
Він написав, що окупанти обстріляли житлові будинки у Харкові, у будинках заблоковані люди.
З'явилася інформація про не менше трьох сильних вибухи у Харкові.
До цього повідомлялося про "прильоти" в області - нібито близько шести ворожих ракет вилетіло з Білгорода.
Інформацію про вибухи у Харкові підтвердив мер міста Ігор Терехов.
Він написав, що окупанти обстріляли житлові будинки у Харкові, у будинках заблоковані люди.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі