Окупанти завдали ракетного удару по Харківщині

07:25 21 вересня Київ, Україна

У ніч на 21 вересня у Харкові пролунали вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це у середу, 21 вересня, повідомляє Суспільне.



З'явилася інформація про не менше трьох сильних вибухи у Харкові.



До цього повідомлялося про "прильоти" в області - нібито близько шести ворожих ракет вилетіло з Білгорода.



Інформацію про вибухи у Харкові підтвердив мер міста Ігор Терехов.



Він написав, що окупанти обстріляли житлові будинки у Харкові, у будинках заблоковані люди.