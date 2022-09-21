Окупанти завдали ракетного удару по Харківщині

07:25 21 вересня Київ, Україна

У ніч на 21 вересня у Харкові пролунали вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

 
Про це у середу, 21 вересня, повідомляє Суспільне.

З'явилася інформація про не менше трьох сильних вибухи у Харкові.

До цього повідомлялося про "прильоти" в області - нібито близько шести ворожих ракет вилетіло з Білгорода.

Інформацію про вибухи у Харкові підтвердив мер міста Ігор Терехов.

Він написав, що окупанти обстріляли житлові будинки у Харкові, у будинках заблоковані люди.
 
"Ракетний обстріл Холодногірського району. "Прильоти" по багатоповерхових житлових будинках. Інформація щодо постраждалих уточнюється. За однією адресою внаслідок ракетного удару заблоковано людей, рятувальники роблять все для їхнього порятунку", - повідомив Терехов.