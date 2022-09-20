Окупанти завдали ракетного удару по двох громадах Сумської області

07:48 20 вересня Київ, Україна

На Сумщині загарбники обстріляли дві громади, в одній із яких поранили чоловіка та жінку.

Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.



О 16:40 росіяни розпочали обстріл Зноб-Новгородської громади із гранатометів. Зафіксовано 33 прильоти.



За попередніми даними, обійшлося без жертв, проте уточнюються руйнування.



Після 15 години росіяни розпочали обстріли різних територій Краснопільської громади, зокрема, накрили реактивною артилерією село Славгород, 15 прильотів.



Під час прямого влучення в житловий будинок мирних жителів постраждала сімейна пара пенсіонерів. Жінка та чоловік – у лікарні, їхній будинок зруйнований та відновленню не підлягає.



Також ще в чотирьох будинках є руйнування та ушкодження: уламками снарядів пробило стіни, вибито вікна, посічено паркани.