Окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині

07:33 29 листопада Київ, Україна

Загарбники вночі випустили по Дніпру кілька ракет, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



За його словами, загарбники влучили у приватне підприємство.

"Знищено виробничі приміщення. Почалася пожежа. Працюють усі служби", - розповів Резніченко.

Глава ОВА додав, що зараз деталі обстрілу з'ясовуються.



У свою чергу голова Штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан повідомив, що в районі вул. Дніпросталевської горять ємності з олією.



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