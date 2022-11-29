Окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині

07:33 29 листопада Київ, Україна

Загарбники вночі випустили по Дніпру кілька ракет, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, загарбники влучили у приватне підприємство.
 
"Знищено виробничі приміщення. Почалася пожежа. Працюють усі служби", - розповів Резніченко.
 
Глава ОВА додав, що зараз деталі обстрілу з'ясовуються.

У свою чергу голова Штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан повідомив, що в районі вул. Дніпросталевської горять ємності з олією.

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