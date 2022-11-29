Окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині

Загарбники вночі випустили по Дніпру кілька ракет, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, загарбники влучили у приватне підприємство.
За його словами, загарбники влучили у приватне підприємство.
Глава ОВА додав, що зараз деталі обстрілу з'ясовуються.
У свою чергу голова Штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан повідомив, що в районі вул. Дніпросталевської горять ємності з олією.
Мешканців просять нічого не коментувати у соцмережах.
У свою чергу голова Штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан повідомив, що в районі вул. Дніпросталевської горять ємності з олією.
Мешканців просять нічого не коментувати у соцмережах.
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