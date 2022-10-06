Окупанти завдали ракетного удару по центру Запоріжжя

07:50 06 жовтня Київ, Україна

6 жовтня російські війська відкрили вогонь по житлових будинках у Запоріжжі, є жертви та постраждалі.



Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Ворог направив ракети на житлові будинки Запоріжжя. Вони отримали значні руйнування. Є постраждалі. Рятувальники вже витягують людей з-під завалів", - написав він у Telegram.



Пізніше Старух уточнив, що окупанти завдали сім ракетних ударів по багатоповерхівках.