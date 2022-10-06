Окупанти завдали ракетного удару по центру Запоріжжя
07:50 06 жовтня Київ, Україна
6 жовтня російські війська відкрили вогонь по житлових будинках у Запоріжжі, є жертви та постраждалі.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.
"Ворог направив ракети на житлові будинки Запоріжжя. Вони отримали значні руйнування. Є постраждалі. Рятувальники вже витягують людей з-під завалів", - написав він у Telegram.
Пізніше Старух уточнив, що окупанти завдали сім ракетних ударів по багатоповерхівках.
"Кількість жертв уточнюється, люди перебувають під завалами. Працюють рятувальники", - наголосив глава ОВА.
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