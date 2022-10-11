Окупанти завдали ракетних ударів по Запоріжжю, загинула людина

Російські окупанти продовжують тероризувати мирних жителів Запоріжжя. Ворог випустив по Запоріжжю 12 ракет С-300, які уразили громадські об'єкти.
Про це повідомляє Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
2 ракети влучили в автосалон, внаслідок чого загинула 1 особа, виникла пожежа, співробітникам ДСНС вдалося її загасити. Інші ракети влучили у навчальний заклад.
2 ракети влучили в автосалон, внаслідок чого загинула 1 особа, виникла пожежа, співробітникам ДСНС вдалося її загасити. Інші ракети влучили у навчальний заклад.
Пошкоджено школу та амбулаторію.
Нагадаємо, російські війська обстріляли Запоріжжя вже кілька разів за останні дні. Про перші ракетні удари по місту почали повідомляти ще ввечері 8 жовтня, вночі 9 жовтня обстріл продовжився. За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 9 жовтня було випущено 16 ракет.
У ніч на 10 жовтня Запоріжжя знову обстріляли — було завдано близько 10 ударів, внаслідок яких було зруйновано багатоповерховий житловий будинок.
Внаслідок ударів по житлових кварталах міста 9 та 10 жовтня загинуло 16 людей і майже сотня отримали поранення — про це повідомив Анатолій Куртєв.
За його словами, відомо про 14 загиблих і 74 поранених від нічної атаки 9 жовтня, а також про 2 загиблих і 23 поранених в результаті обстрілу 10 жовтня.
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