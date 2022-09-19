Окупанти завдали ракетних ударів по Запоріжжю - ОВА

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру. Зараз відомо про вісім прильотів. Попередньо, знову мішенню стали об'єкти інфраструктури. Інформація про постраждалих з'ясовується", - зазначив він.