Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та Запоріжжю - ОВА

09:45 31 жовтня Київ, Україна

У понеділок, 31 жовтня, приблизно о 8:00 ранку ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури Харкова, Чугуївського району та Запоріжжя.



По Харкову вдарили попередньо ракетами комплексу С-300, які запустили з російського Білгорода.



Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом", - написав він у Telegram.

За словами Синєгубова, постраждалих наразі немає, всі служби працюють на місцях влучень.



Російські загарбники атакували Запоріжжя, внаслідок чого було пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ракетами, які запустили з літаків. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом", - зазначив він.



За його словами, станом на 8:40 потерпілих немає. Усі служби працюють на місцях влучень.