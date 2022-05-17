Окупанти завдали обстрілу 45 населених пунктів

У Донецькій та Луганській областях окупанти у вівторок обстріляли 45 населених пунктів, убили 8 мирних жителів та поранили 4, серед яких 8-річну дитину.
Бійці Об'єднаних сил відбили 12 атак, на 4 локаціях продовжуються бої.
Про це повідомило угруповання Об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Про це повідомило угруповання Об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід".
У вівторок військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил знищили: 3 ворожі танки; 3 артилерійські системи (з них одна РСЗВ); 6 одиниць бойової броньованої техніки; 7 автомобілів (у тому числі одна вантажівка з боєприпасами).
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 9 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" та один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс типу "ZALA".
Водночас, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 2 атаки.
Втрати ворога становлять: особового складу – до 110, БМП – 6, БТР – 1, артилерійських систем – 3, мінометів – 1, ЗРК – 1, АТТ – 4, БПЛА – 2.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 9 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" та один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс типу "ZALA".
Водночас, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 2 атаки.
Втрати ворога становлять: особового складу – до 110, БМП – 6, БТР – 1, артилерійських систем – 3, мінометів – 1, ЗРК – 1, АТТ – 4, БПЛА – 2.
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