Окупанти завдали обстрілу 45 населених пунктів

22:57 17 травня Київ, Україна

У Донецькій та Луганській областях окупанти у вівторок обстріляли 45 населених пунктів, убили 8 мирних жителів та поранили 4, серед яких 8-річну дитину.

Бійці Об'єднаних сил відбили 12 атак, на 4 локаціях продовжуються бої.



Про це повідомило угруповання Об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"Окупанти обстріляли 45 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували та пошкодили 36 житлових будинків, 6 промислових та фермерських підприємств, супермаркет, спортивну школу, гуртожиток, аптеку. Внаслідок цих обстрілів загинули 8 мирних жителів, 4 отримали поранення (серед них одна 8-річна дитина)".

У вівторок військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил знищили: 3 ворожі танки; 3 артилерійські системи (з них одна РСЗВ); 6 одиниць бойової броньованої техніки; 7 автомобілів (у тому числі одна вантажівка з боєприпасами).



Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 9 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" та один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс типу "ZALA".



Водночас, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 2 атаки.



Втрати ворога становлять: особового складу – до 110, БМП – 6, БТР – 1, артилерійських систем – 3, мінометів – 1, ЗРК – 1, АТТ – 4, БПЛА – 2.