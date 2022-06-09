Окупанти завдали артобстрілу по селу Херсонщини

06:53 09 червня Київ, Україна

Під ворожими обстрілами виявилося село Твердомедове на Херсонщині, двоє цивільних отримали поранення.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"В результаті артобстрілу села Твердомедове поранення отримали двоє цивільних. Чоловік – 52 роки та жінка – 46 років, отримали тяжкі поранення. Їх оперативно евакуювали до Кривого Рогу, наші лікарі надають їм усю необхідну допомогу. Чоловік реально "важкий", - зазначив Вілкул.

Вілкул додав, що окупанти продовжують обстріл по всій лінії зіткнення з усіх видів РСЗВ, ствольної артилерії, танків та мінометів. Під удар потрапили території у районі мирних населених пунктів Велика Костромка, Біла Криниця, Трудолюбівка. У районі Князівки ворог використав бойову авіацію.



Ситуація у Кривому Розі та в районі повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ.