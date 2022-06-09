Окупанти завдали артобстрілу по селу Херсонщини

Під ворожими обстрілами виявилося село Твердомедове на Херсонщині, двоє цивільних отримали поранення.
Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Вілкул додав, що окупанти продовжують обстріл по всій лінії зіткнення з усіх видів РСЗВ, ствольної артилерії, танків та мінометів. Під удар потрапили території у районі мирних населених пунктів Велика Костромка, Біла Криниця, Трудолюбівка. У районі Князівки ворог використав бойову авіацію.
Ситуація у Кривому Розі та в районі повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ.
Ситуація у Кривому Розі та в районі повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ.
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