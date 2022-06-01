Окупанти завдали артобстрілу по Миколаєву

Ніколаєв знову потрапив під ворожий обстріл із артилерії.
Про це повідомив у Telegram мер міста Олександр Сенкевич.
Закликав людей бути максимально обережними та триматися подалі від вікон.
Раніше повідомлялося, що військова комендатура оборони Миколаєва радить мешканцям двох районів міста, а також передмістя тимчасово виїхати у безпечні місця.
За даними військових, з 26 травня обстріл Миколаєва здійснюють підрозділи 291 артилерійської бригади РФ, використовуючи 203 мм гармата 2С7 "Півонія".
Рекомендується щонайменше перебувати у центральних, західних та північних районах міста: Центральному, Заводському, Варварівці, Тернівці, Соляних. Жителям, які за різних обставин не можуть залишити свої будинки, рекомендується перебувати у бомбосховищах, підземних укриттях або поруч із ними
Раніше повідомлялося, що військова комендатура оборони Миколаєва радить мешканцям двох районів міста, а також передмістя тимчасово виїхати у безпечні місця.
За даними військових, з 26 травня обстріл Миколаєва здійснюють підрозділи 291 артилерійської бригади РФ, використовуючи 203 мм гармата 2С7 "Півонія".
Рекомендується щонайменше перебувати у центральних, західних та північних районах міста: Центральному, Заводському, Варварівці, Тернівці, Соляних. Жителям, які за різних обставин не можуть залишити свої будинки, рекомендується перебувати у бомбосховищах, підземних укриттях або поруч із ними
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