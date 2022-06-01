Окупанти завдали артобстрілу по Миколаєву

17:37 01 червня Київ, Україна

Ніколаєв знову потрапив під ворожий обстріл із артилерії.

Про це повідомив у Telegram мер міста Олександр Сенкевич.

"Артилерійський обстріл. 14:45. У місті гримлять вибухи", - написав він.

Закликав людей бути максимально обережними та триматися подалі від вікон.



Раніше повідомлялося, що військова комендатура оборони Миколаєва радить мешканцям двох районів міста, а також передмістя тимчасово виїхати у безпечні місця.



За даними військових, з 26 травня обстріл Миколаєва здійснюють підрозділи 291 артилерійської бригади РФ, використовуючи 203 мм гармата 2С7 "Півонія".



Рекомендується щонайменше перебувати у центральних, західних та північних районах міста: Центральному, Заводському, Варварівці, Тернівці, Соляних. Жителям, які за різних обставин не можуть залишити свої будинки, рекомендується перебувати у бомбосховищах, підземних укриттях або поруч із ними