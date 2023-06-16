Окупанти завдали 75 ударів по Запорізькій області, спричинивши руйнування

Протягом останніх 24 годин росіяни завдали 75 обстрілів Запорізької області, спричинивши руйнування.
Голова Запорізької обласної міської адміністрації Юрій Малашко повідомив про це у своєму акаунті у Телеграм.
Голова Запорізької обласної міської адміністрації Юрій Малашко повідомив про це у своєму акаунті у Телеграм.
Щоб надати допомогу, Запоріжжям було виділено польові шпиталі на 50 постраждалих.
Внаслідок обстрілів постраждали приватні будинки, господарські будівлі та автомобілі, проте люди не постраждали.
Внаслідок обстрілів постраждали приватні будинки, господарські будівлі та автомобілі, проте люди не постраждали.
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