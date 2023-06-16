Окупанти завдали 75 ударів по Запорізькій області, спричинивши руйнування

10:24 22 травня Київ, Україна

Протягом останніх 24 годин росіяни завдали 75 обстрілів Запорізької області, спричинивши руйнування.



Голова Запорізької обласної міської адміністрації Юрій Малашко повідомив про це у своєму акаунті у Телеграм.

"Противник продовжує атакувати цивільну інфраструктуру: за добу було зафіксовано 75 обстрілів у 16 населених пунктах. Авіацією було завдано атаки на Новоданилівку, а БПЛА - Степове, РСЗВ - Гуляйполе та Преображенку. Крім того, було здійснено 70 артилерійських ударів по Новоандріївці, Малій Токмачці, Червоному, Малинівці, Степовому та Кам'янському", - йдеться у повідомленні.

Щоб надати допомогу, Запоріжжям було виділено польові шпиталі на 50 постраждалих.



Внаслідок обстрілів постраждали приватні будинки, господарські будівлі та автомобілі, проте люди не постраждали.