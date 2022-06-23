Окупанти завдали 6 ракетних ударів по Дніпропетровщині

Внаслідок шести ракетних ударів по Криворізькому району двоє поранено.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко та голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Резніченко повідомив, що в місті Апостолове поранено двох людей, яких госпіталізували.
Також він додав, що є руйнація житла. Місто частково без світла та води.
Вілкул уточнив, що поранення люди отримали не під час обстрілів, а в результаті необережного поводження з боєприпасами, що не розірвалися.
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