Окупанти завдали 6 ракетних ударів по Дніпропетровщині

09:12 23 червня Київ, Україна

Внаслідок шести ракетних ударів по Криворізькому району двоє поранено.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко та голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Ворог 6 разів ударив по Криворізькому району. Підступно влучив у житлові квартали. На вулицях та у дворах після обстрілу залишилися касетні боєприпаси. Рятувальники забрали людей у безпечні місця. Наразі працюють піротехніки. Наразі вже виявлено 16 касетних елементів", - йдеться в повідомленні.



Резніченко повідомив, що в місті Апостолове поранено двох людей, яких госпіталізували.



Також він додав, що є руйнація житла. Місто частково без світла та води.



Вілкул уточнив, що поранення люди отримали не під час обстрілів, а в результаті необережного поводження з боєприпасами, що не розірвалися.