Окупанти завдали 29 ударів по населених пунктах Донецької області

Минулої доби ворог 29 разів обстріляв 17 населених пунктів Донецької області. Було знищено та пошкоджено 47 цивільних об'єктів, серед них 29 – житлові будинки.
Про це повідомляє Нацполіція у середу, 31 серпня.
Ворог вів вогонь із артилерії, ЗРК С-300, реактивних систем Град, Ураган, Смерч, скидав на мирні квартали ракети. Були знищені та пошкоджені 47 цивільних об'єктів, із них 29 – житлові будинки.
Зокрема, вчора російські війська атакували Дружківку чотирма ракетами із ЗРК С-300.
За фактами обстрілів відкрито кримінальні провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни (ст.438 КК України).
За добу на Донеччині було евакуйовано ще 454 особи, а з початку обов'язкової евакуації – понад 12 400 осіб, серед них 2076 – діти, 551 – люди з інвалідністю.
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