Окупанти завдали 29 ударів по населених пунктах Донецької області

12:11 31 серпня Київ, Україна

Минулої доби ворог 29 разів обстріляв 17 населених пунктів Донецької області. Було знищено та пошкоджено 47 цивільних об'єктів, серед них 29 – житлові будинки.

Про це повідомляє Нацполіція у середу, 31 серпня.

"Ворог обстріляв 17 населених пунктів - міста Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, Красногорівка, Авдіївка, Бахмут, Курахове, смт Очеретине, села Георгіївка, Корсунівка, Карлівка, Тоненьке, Степанівка, Іванівське, Майське, Піддубне, Піскуновка", - йдеться в повідомленні.

Ворог вів вогонь із артилерії, ЗРК С-300, реактивних систем Град, Ураган, Смерч, скидав на мирні квартали ракети. Були знищені та пошкоджені 47 цивільних об'єктів, із них 29 – житлові будинки.

Зокрема, вчора російські війська атакували Дружківку чотирма ракетами із ЗРК С-300.

"Руйнування отримали дві школи, палац спорту, будівля та автомобіль ДСНС. Сьогодні вночі ракетними ударами ворог вразив Краматорськ та Слов'янськ, де пошкоджено, відповідно, чотири та п'ять мирних будинків. Інформація про постраждалих уточнюється", – додали у поліції.

За фактами обстрілів відкрито кримінальні провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни (ст.438 КК України).



За добу на Донеччині було евакуйовано ще 454 особи, а з початку обов'язкової евакуації – понад 12 400 осіб, серед них 2076 – діти, 551 – люди з інвалідністю.