Окупанти накрили вогнем Запоріжжя - ОВА

Вранці 22 вересня росіяни вдарили по Запоріжжю, влучили в готель, інфраструктурні об'єкти, одна людина загинула та 5 поранених.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко у Telegram.
Заступник ОПУ Кирило Тимошенко згодом повідомив, що окупанти влучили у готель у центральному парку.
Також загарбники влучили у електричну підстанцію. Південні громади Запорізького району наразі без світла. Є влучення й у телевежу.
Екстрені служби працюють над усуненням наслідків.
Оновлено о 9:35. За даними Старуха, наразі відомо про одного загиблого. Ще п'ятеро було поранено.
Екстрені служби працюють над усуненням наслідків.
Оновлено о 9:35. За даними Старуха, наразі відомо про одного загиблого. Ще п'ятеро було поранено.
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