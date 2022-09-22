Окупанти накрили вогнем Запоріжжя - ОВА

10:37 22 вересня Київ, Україна

Вранці 22 вересня росіяни вдарили по Запоріжжю, влучили в готель, інфраструктурні об'єкти, одна людина загинула та 5 поранених.

 
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко у Telegram.
 
"Ворог завдав удару по обласному центру. Інформація про постраждалих та руйнування з'ясовується. Дотримуйтесь правил повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.
 
Заступник ОПУ Кирило Тимошенко згодом повідомив, що окупанти влучили у готель у центральному парку.
 
"Там суттєві руйнування, люди залишаються під завалами. Рятувальники працюють над розбором завалів та звільненням людей", - зазначив Тимошенко.
Також загарбники влучили у електричну підстанцію. Південні громади Запорізького району наразі без світла. Є влучення й у телевежу.

Екстрені служби працюють над усуненням наслідків.

Оновлено о 9:35. За даними Старуха, наразі відомо про одного загиблого. Ще п'ятеро було поранено.
 