Окупанти накрили вогнем Донеччину, є загиблі

10:04 09 лютого Київ, Україна

Внаслідок обстрілів російськими окупантами Донецької області за добу 8 лютого загинули двоє мешканців Бахмута.



Про це повідомив голова ОВУ Павло Кириленко.



Близько опівночі росіяни обстріляли з артилерії відносно віддалену від фронту Гродівську громаду – у Новоекономічному є 1 поранення, пошкоджено церкву. Під обстріл потрапили та околиці Краматорська – пошкоджено територію підприємства.



На Волноваському напрямі 2 будинки пошкоджено у Богоявленні Вугледарської громади; ракетним ударом пошкоджено будівництво у Богатирі.



На Донецькому напрямку 5 обстрілів у Курахівській громаді. Найбільше постраждало Новоселидове: пошкоджено дитсадок, амбулаторію, будинок сімейного дозвілля, житловий будинок та підприємство. Також під вогонь потрапили околиці Курахового та Трудового – на щастя, без жертв.



На Горлівському напрямку росіяни завдали ракетного удару по Костянтинівці та двічі обстріляли з артилерії Іванопілля – у селі пошкоджено будинок та склад. У Нью-Йорку пошкоджено дев'ять поверхів.



На Лисичанському напрямку пошкоджено житлову двоповерхівку у Сіверську – ніхто не постраждав.