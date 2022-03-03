Окупанти розпочали мінування Херсона

16:32 03 березень Київ, Україна

Російські окупанти почали мінувати Херсон , вони встановлюють "розтяжки" у центрі міста, городян просять бути обережними.

Про це повідомив голова Херсонської обласної адміністрації Геннадій Лагута, повідомляє "ДС".

"Рашисти почали мінувати Херсон. Очевидці повідомляють, що вони встановили "розтяжки" в центрі міста — поблизу будівлі ТРК "Скіфія"‼️ Де ще російські окупанти залишили подібні "подарунки" точно невідомо", — написав він.

Лагута закликав городян пересуватися обережно і якщо у разі виявлення вибухівки повідомити про місцезнаходження правоохоронців.



Крім того, окупанти не лише у місті, а й продовжують поширювати інформаційну війну та писати фейки.



🔴В даний час рашисти та рашистські ЗМІ пишуть нібито до них надходять звернення та телефонні дзвінки з Херсона з проханням прийняти область до Росії!



💛💙Не вірте жодної інформації, яку бачите не на офіційних джерелах! Це фейк.