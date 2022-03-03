Окупанти розпочали мінування Херсона

Російські окупанти почали мінувати Херсон, вони встановлюють "розтяжки" у центрі міста, городян просять бути обережними.
Про це повідомив голова Херсонської обласної адміністрації Геннадій Лагута, повідомляє "ДС".
Лагута закликав городян пересуватися обережно і якщо у разі виявлення вибухівки повідомити про місцезнаходження правоохоронців.
Крім того, окупанти не лише у місті, а й продовжують поширювати інформаційну війну та писати фейки.
🔴В даний час рашисти та рашистські ЗМІ пишуть нібито до них надходять звернення та телефонні дзвінки з Херсона з проханням прийняти область до Росії!
💛💙Не вірте жодної інформації, яку бачите не на офіційних джерелах! Це фейк.
Крім того, окупанти не лише у місті, а й продовжують поширювати інформаційну війну та писати фейки.
🔴В даний час рашисти та рашистські ЗМІ пишуть нібито до них надходять звернення та телефонні дзвінки з Херсона з проханням прийняти область до Росії!
💛💙Не вірте жодної інформації, яку бачите не на офіційних джерелах! Це фейк.
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