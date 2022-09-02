Окупанти розпочали день із провокацій в Енергодарі

08:43 01 вересня Київ, Україна

На тлі візиту МАГАТЕ на ЗАЕС російські окупанти накрили Енергодар вогнем з мінометів та автоматів, також у повітря піднято авіацію.

Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.

«Енергодар. З п'ятої години ранку не припиняються постійні мінометні обстріли міста. Чути автоматні черги», - розповів він.

За даними мера населеного пункту, під удар за попередніми даними потрапили житлові та приватні будинки, магазин та дошкільні навчальні заклади.

Окупаційна так звана "влада" звинуватила у скоєнні атаки українську сторону та повідомила про загибель трьох цивільних людей. Ще одна людина отримала поранення.

«Самі ж убивці цивільного населення, які обстрілюють вранці Енергодар з мінометів, автоматів і споряджають снарядами, задіяли авіацію (над містом кружляють гелікоптери), вже повідомили про загиблих та поранених внаслідок їхніх обстрілів», — наголосив Орлов.

Глава Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що російські загарбники навмисно обстрілюють заздалегідь узгоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС. Передова група ООН не може продовжити рух із міркувань безпеки.