Окупанти розпочали день із провокацій в Енергодарі

На тлі візиту МАГАТЕ на ЗАЕС російські окупанти накрили Енергодар вогнем з мінометів та автоматів, також у повітря піднято авіацію.
Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.
За даними мера населеного пункту, під удар за попередніми даними потрапили житлові та приватні будинки, магазин та дошкільні навчальні заклади.
Окупаційна так звана "влада" звинуватила у скоєнні атаки українську сторону та повідомила про загибель трьох цивільних людей. Ще одна людина отримала поранення.
Глава Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що російські загарбники навмисно обстрілюють заздалегідь узгоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС. Передова група ООН не може продовжити рух із міркувань безпеки.
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