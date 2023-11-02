Окупанти набирають масовку на ТОТ для заходу "єдності"

Російські організатори проводять пошуки учасників для масовки на тимчасово окупованих територіях з метою організації нацистського шабашу на день "єдності".
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Ворог планує масові заходи у москві, зокрема організацію пропагандистського форуму під назвою "росія". Наразі влада планує привезти бюджетників з кожного регіону.
На місцях, навпаки, планують залучити гастролерів із псевдоволонтерських молодіжних рухів, які перебувають під контролем кремля. Важливо, що значна частина учасників таких рухів є приїжджими з росії.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Ворог планує масові заходи у москві, зокрема організацію пропагандистського форуму під назвою "росія". Наразі влада планує привезти бюджетників з кожного регіону.
На місцях, навпаки, планують залучити гастролерів із псевдоволонтерських молодіжних рухів, які перебувають під контролем кремля. Важливо, що значна частина учасників таких рухів є приїжджими з росії.
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