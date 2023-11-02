Окупанти набирають масовку на ТОТ для заходу "єдності"

18:34 02 листопада Київ, Україна

Російські організатори проводять пошуки учасників для масовки на тимчасово окупованих територіях з метою організації нацистського шабашу на день "єдності".



Про це повідомляє Центр національного спротиву.



Ворог планує масові заходи у москві, зокрема організацію пропагандистського форуму під назвою "росія". Наразі влада планує привезти бюджетників з кожного регіону.



На місцях, навпаки, планують залучити гастролерів із псевдоволонтерських молодіжних рухів, які перебувають під контролем кремля. Важливо, що значна частина учасників таких рухів є приїжджими з росії.