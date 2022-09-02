Окупанти на Херсонщині випустили пропагандистську Абетку для дітей

17:51 25 серпня Київ, Україна

Російські окупанти на Херсонщині випустили в світ пропагандистську книгу для дітей. Йдеться про "Абетку Херсона". У цій книзі до кожної літери запропоновано примітивний чотиривірш, який мав би проілюструвати для дитини як саму літеру (з місцевою прив'язкою), так і тісний зв'язок Херсонщини з росією.

Задовго до повномасштабного вторгнення бойовики так званої "ДНР" видавали на окупованому Донбасі схожу "Абетку Донбасу", в якій просували серед дітей ідею нібито історичного зв'язку регіону з рф. Окупанти на Херсонщині також вирішили розповідати дітям про такий зв'язок.

"Екатерина - царица россии, пожалуй, была и красивее царицы, однако умнее - вряд ли, она, кстати, Херсон основала", - йдеться у вірші під російською буквою "Е".

«Куди ж без Олександра Суворова у Херсоні?», — подумали окупанти, і теж вписали його міфічні перемоги у цей опус. Тут його представляє... ні, не буква "С", як можна було б подумати, а буква "К".



А все тому, що далекі від наших країв знавці херсонської культури нічого краще не змогли розповісти про Кінбурнську косу, крім того, що тут воював Суворов.

"Кинбурнская коса – песка в море полоса, Суворов отсюда гнал врагов, прочь от русских берегов".

Букви М і Н окупанти супроводжували зображенням та віршем про москву та картинкою з двома дітьми на ракеті та віршем під назвою Новоросія.