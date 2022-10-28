Окупанти на Харківщині пошкодили радіотелескоп

16:17 28 жовтня Київ, Україна

Під час окупації села Волохів Яр у Харківській області загарбники пошкодили радіотелескоп декаметрових хвиль УТР-2, який вважається найбільшим у світі.



Про це повідомляє Нацполіція у п'ятницю, 28 жовтня.



Поліція задокументувала пошкодження будівлі та обладнання дослідницької обсерваторії, завдані під час окупації російськими військовими.

"Слідчі разом із криміналістами під процесуальним керівництвом Чугуївської окружної прокуратури Харківської області провели огляд місця подій. Зафіксували наслідки руйнувань та зібрали докази знаходження військових росії на території установи", – сказала заступниця начальника слідчого відділу Чугуївського райуправління поліції Ольга Науменко.

За її словами, будівля установи повністю зруйнована і, швидше за все, вже не підлягає відновленню.



Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).