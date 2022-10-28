Окупанти на Харківщині пошкодили радіотелескоп

Під час окупації села Волохів Яр у Харківській області загарбники пошкодили радіотелескоп декаметрових хвиль УТР-2, який вважається найбільшим у світі.
Про це повідомляє Нацполіція у п'ятницю, 28 жовтня.
Поліція задокументувала пошкодження будівлі та обладнання дослідницької обсерваторії, завдані під час окупації російськими військовими.
Про це повідомляє Нацполіція у п'ятницю, 28 жовтня.
Поліція задокументувала пошкодження будівлі та обладнання дослідницької обсерваторії, завдані під час окупації російськими військовими.
За її словами, будівля установи повністю зруйнована і, швидше за все, вже не підлягає відновленню.
Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).
Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).
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