Окупанти на Донбасі глушать безпілотники ОБСЄ, щоб приховати поставки озброєння з РФ

15:36 18 травень Київ, Україна

Проросійські найманці цілеспрямовано перешкоджають польотам безпілотників Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, оскільки вони заважають Кремлю вільно поставляти озброєння і військову техніку на Донбас.

Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу Об'єднаних сил.

«Українська сторона Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню (СЦКК) повідомляє, що проросійськими найманцями сфабрикована і широко розгорнута чергова кампанія з дискредитації ЗСУ. В основу провокаційного наративу окупантів покладено інцидент з безпілотним літальним апаратом (БПЛА) СММ дальнього радіуса дії, який зазнав аварії над підконтрольною уряду України територією 17 травня. Інформуємо, що подія відбулася в результаті цілеспрямованого перешкоджання з боку окупантів польотам БПЛА Місії», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, особливістю БПЛА далекого радіусу дії S-100 є моніторинг як лінії розмежування, так і держкордону між Україною і РФ, що заважає Кремлю вільно поставляти збройним формуванням РФ в ОРДЛО озброєння і військову техніку.

За оцінкою Української сторони СЦКК, протягом квітня-травня майже кожен запланований політ S-100 вже зі зльоту в населеному пункті Степанівка відчував перешкоди в результаті глушіння. 17 травня зафіксовані активні перешкоди системам управління літального апарату протягом всього дня, починаючи з 4.30. Перешкоди були встановлені станціями РЕБ РФ (типу Р-330 "Житель") російського виробництва. Дальність роботи зазначених станцій РЕБ становить 60 - 90 км.

Розміщення таких станцій в населених пунктах Кадиївка, Горлівка, Донецьк і Новоазовськ дозволяє впливати на роботу БПЛА уздовж всієї лінії розмежування.



Подібні факти вже неодноразово фіксувалися українською стороною, починаючи з середини березня 2021 року. За статистикою, кількість запусків Місією БПЛА з підконтрольної Україні території в півтора раза перевищує кількість аналогічних запусків з непідконтрольних районів. Якщо додати до цієї статистики кількість випадків перешкоджання діяльності патрулів СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях, вимальовується картина системних дій окупантів щодо зниження ефективності роботи Місії.



У пресслужбі переконані, що супутньою метою дій окупантів є дискредитація ЗСУ перед СММ ОБСЄ і Європейським співтовариством. В черговий раз найманцями "влучно" вибрано час провокації - напередодні засідань ТКГ на тлі активізації міжнародних партнерів щодо підтримки України в контексті пошуку шляхів вирішення конфлікту і приїзду високопоставлених іноземних делегацій в район ООС.



Українська сторона СЦКК об'єктивно інформує СММ ОБСЄ про порушення з боку окупантів і всіляко сприяє Місії у виконанні Мандата.