Окупанти мінують "Кримський титан". Чим це може загрожувати?

19:25 05 червня Київ, Україна

Як стало відомо із повідомлення голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, росіяни готують чергову провокацію на хімічному заводі "Кримський титан" у тимчасово окупованому Криму. Завод знаходиться на Перекопському перешийку, всього за кілька кілометрів від Херсонської області.

"За даними сил опору, росіяни готують чергову провокацію на хімічному заводі в Вірменську тимчасово окупованого Криму. Вони завезли на територію заводу "Кримський Титан" вибухівку та пройдуть територію. Якщо станеться вибух, його наслідки будуть відчутні для Криму, частини материкової України, Туреччини та навіть для самої держави-агресора. Ми чітко усвідомлюємо загрозу для наших людей, здійснюємо постійний моніторинг ситуації і готові оперативно реагувати на всі загрози, які можуть виникнути", - зазначив Прокудін.

Про наслідки вибухів на цьому підприємстві розповів декан факультету біології, географії та екології Херсонського державного університету (ХДУ), доктор географічних наук, професор Ігор Пилипенко. За його словами, наслідки насамперед можуть відчути люди, які перебувають у радіусі 25 км від епіцентру такого вибуху.. Однією з ознак викидів є те, що всі металеві предмети, у тому числі й у будинках, покриваються липкою іржею. Природа реагує моментально: раптово може пожовкнути листя на деревах, у повітрі відчуватиметься запах кислоти. Під впливом отруйних речовин багато тварин і птахів помирають.

Серед перших ознак отруєння людей, насамперед, - відчутний вплив на органи дихання, першіння в горлі, задишка, нежить і кашель, можливі алергічні реакції та погіршення зору, можливі судоми та втрата свідомості.

Щоб зменшити ризики, слід негайно залишити зону хімічного забруднення. Якщо це неможливо, потрібно негайно зайти в приміщення і загерметизувати його, закривши вікна, димарі, вентиляційні люки і щілини у віконних рамах.

Керівник прес-центру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі Національного телемарафону заявила, що ворог раніше використав подібні схеми шантажу на Каховській ГЕС та Запорізькій АЕС.