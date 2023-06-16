Окупанти мінують "Кримський титан". Чим це може загрожувати?

Як стало відомо із повідомлення голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, росіяни готують чергову провокацію на хімічному заводі "Кримський титан" у тимчасово окупованому Криму. Завод знаходиться на Перекопському перешийку, всього за кілька кілометрів від Херсонської області.
Про наслідки вибухів на цьому підприємстві розповів декан факультету біології, географії та екології Херсонського державного університету (ХДУ), доктор географічних наук, професор Ігор Пилипенко. За його словами, наслідки насамперед можуть відчути люди, які перебувають у радіусі 25 км від епіцентру такого вибуху.. Однією з ознак викидів є те, що всі металеві предмети, у тому числі й у будинках, покриваються липкою іржею. Природа реагує моментально: раптово може пожовкнути листя на деревах, у повітрі відчуватиметься запах кислоти. Під впливом отруйних речовин багато тварин і птахів помирають.
Серед перших ознак отруєння людей, насамперед, - відчутний вплив на органи дихання, першіння в горлі, задишка, нежить і кашель, можливі алергічні реакції та погіршення зору, можливі судоми та втрата свідомості.
Щоб зменшити ризики, слід негайно залишити зону хімічного забруднення. Якщо це неможливо, потрібно негайно зайти в приміщення і загерметизувати його, закривши вікна, димарі, вентиляційні люки і щілини у віконних рамах.
Керівник прес-центру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі Національного телемарафону заявила, що ворог раніше використав подібні схеми шантажу на Каховській ГЕС та Запорізькій АЕС.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі