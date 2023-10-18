Окупанти конфіскують супутникове ТБ на окупованих територіях

19:01 18 жовтня Київ, Україна

На тимчасово окупованих територіях України окупаційні сили росії почали конфісковувати комплекти супутникового телебачення у місцевих жителів, щоб обмежити доступ до інформації та просувати російську пропаганду.



Цю інформацію поширив Центр національного спротиву (ЦНС).



Для проведення "вилучення" комплектів супутникового телебачення у місцевих жителів окупаційні адміністрації на окупованих територіях створили спеціальні комісії, які спільно з поліцією проводять рейди та вилучають у місцевих жителів такі комплекти.



Такі дії ворога націлені на блокування доступу до незалежної інформації та посилення поширення російської пропаганди. Це додаткова спроба інформаційної ізоляції регіону з метою піддати його мешканців впливу російських маніпуляцій, наголосили у Центрі національного спротиву.



Важливо відзначити, що окупанти продовжують розповсюдження безкоштовного обладнання для прийому пакету "російський світ", що містить ресивер, супутникову тарілку та конвертор. Ці пристрої використовують для перегляду російських пропагандистських каналів.



У світлі цього мешканців тимчасово окупованих територій закликають утримуватися від використання ворожих інформаційних джерел, оскільки це може зробити їх вразливими для маніпуляцій та хибної інформації.