Окупанти вилучають українські документи на авто у Херсонській області

19:51 31 травня Київ, Україна

На окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей російські загарбники активізувалися у вилученні українських посвідчень водія та документів на автомобілі у місцевих власників.



Інформація про це з'явилася на сайті Центру національного спротиву сьогодні, 31 травня.



Російські окупанти проводять вилучення українських посвідчень водіїв та документів на транспортні засоби у власників цивільних автомобілів на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

"Окупанти посилили патрулювання на цих територіях, зупиняючи цивільні автомобілі на блокпостах та перевіряючи документи у водіїв. Якщо у водія є українські документи, вони вилучаються, а власник додається до спеціальних списків", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, російські окупанти проводять обшуки у приватних будинках на тимчасово окупованих територіях Запорізької області з метою виявлення партизанів.