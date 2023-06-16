Окупанти вилучають українські документи на авто у Херсонській області

На окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей російські загарбники активізувалися у вилученні українських посвідчень водія та документів на автомобілі у місцевих власників.
Інформація про це з'явилася на сайті Центру національного спротиву сьогодні, 31 травня.
Російські окупанти проводять вилучення українських посвідчень водіїв та документів на транспортні засоби у власників цивільних автомобілів на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.
Інформація про це з'явилася на сайті Центру національного спротиву сьогодні, 31 травня.
Російські окупанти проводять вилучення українських посвідчень водіїв та документів на транспортні засоби у власників цивільних автомобілів на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.
Окрім того, російські окупанти проводять обшуки у приватних будинках на тимчасово окупованих територіях Запорізької області з метою виявлення партизанів.
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