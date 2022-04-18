Окупанти з “Градів” обстріляли два населені пункти Запорізької області

20:27 18 квітня Київ, Україна

Російські військові вкотре обстріляли із застосуванням реактивних систем залпового вогню “Град” та артилерійських засобів поразки місто Оріхів та село Преображенка Пологівського району Запорізької області.



Про це повідомляють у телеграм-каналі Запорізької обласної прокуратури.

“Ворожою атакою пошкоджено будинки мирного населення та об'єкти цивільної інфраструктури. Серед постраждалих є дитина. Наразі 14-річну дівчинку з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні”, – йдеться у повідомленні.

За фактом обстрілу порушено кримінальне провадження за ч.. 1 ст. 438 КК України (Порушення законів та звичаїв війни).