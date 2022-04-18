Окупанти з “Градів” обстріляли два населені пункти Запорізької області

Російські військові вкотре обстріляли із застосуванням реактивних систем залпового вогню “Град” та артилерійських засобів поразки місто Оріхів та село Преображенка Пологівського району Запорізької області.
Про це повідомляють у телеграм-каналі Запорізької обласної прокуратури.
За фактом обстрілу порушено кримінальне провадження за ч.. 1 ст. 438 КК України (Порушення законів та звичаїв війни).
Нагадаємо, Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО попереджає, що російські війська можуть вдатися до провокацій на великодні свята , заздалегідь звинувативши в них українську армію. Йдеться про Одеську, Сумську, Харківську, Запорізьку та Миколаївську області.
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