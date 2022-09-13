Окупанти та колаборанти вчинили в Україні 48,5 тисячі злочинів

10:09 13 вересня Київ, Україна

Українські правоохоронці зареєстрували 48 534 злочини окупантів та колаборантів. Усі вони пов'язані з повномасштабним вторгненням росії.



Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.



Зокрема, 33 135 із них – це злочини агресії та військові злочини. З них 31 900 – щодо порушення законів та звичаїв війни, 73 – планування, підготовки чи розв'язування та ведення агресивної війни, 30 – пропаганди війни, 1132 – інші.



Крім того, українські правоохоронці зареєстрували 15 399 злочинів проти національної безпеки. Серед них 10 703 – зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, 1675 – державна зрада, 2257 – колабораційна діяльність, 170 – пособництво державі-агресору, 64 – диверсії, 530 – інші.