Окупанти хочуть вивезти із Херсона сонячні електростанції - ГУР

На території тимчасово окупованої Херсонської області російська адміністрація має намір вивозити до росії сонячні електростанції.
Про це розповіли у Головному управлінні розвідки Міноборони.
Вивозити майно збираються за перевіреною на інших окупованих територіях України схемою: спочатку його хочуть "націоналізувати", а потім переправити до росії.
Наразі росіяни оголосили в регіоні "ревізію". Минулого року повідомляли, що на Херсонщині діють майже пів сотні сонячних електростанцій.
Про це розповіли у Головному управлінні розвідки Міноборони.
Вивозити майно збираються за перевіреною на інших окупованих територіях України схемою: спочатку його хочуть "націоналізувати", а потім переправити до росії.
Наразі росіяни оголосили в регіоні "ревізію". Минулого року повідомляли, що на Херсонщині діють майже пів сотні сонячних електростанцій.
Розграбування – один із семи типів військових злочинів, до яких найчастіше вдаються російські військові в Україні, а новини про мародерство росіян у Херсонській області надходять регулярно від початку повномасштабного вторгнення росії.
Останнім часом частіше почали з'являтись новини про захоплення житлових будинків. Людей примусово виселяють під виглядом евакуації, а на їхнє місце вселяють військових чи інших росіян, які беруть участь в окупації української землі. Деяких цивільних при цьому ще й викрадають.
Про один із таких випадків нещодавно повідомлялося в поліції Херсонщини. Так, в окупованому обласному центрі цивільні зі зброєю, що представилися російськими поліціянтами, спочатку розмародерили будинок місцевої родини, а потім забрали двох чоловіків у невідомому напрямку.
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