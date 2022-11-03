Окупанти хочуть вивезти із Херсона сонячні електростанції - ГУР

17:18 03 листопада Київ, Україна

На території тимчасово окупованої Херсонської області російська адміністрація має намір вивозити до росії сонячні електростанції.



Про це розповіли у Головному управлінні розвідки Міноборони.



Вивозити майно збираються за перевіреною на інших окупованих територіях України схемою: спочатку його хочуть "націоналізувати", а потім переправити до росії.



Наразі росіяни оголосили в регіоні "ревізію". Минулого року повідомляли, що на Херсонщині діють майже пів сотні сонячних електростанцій.

«Якщо власники майна не з'являться у встановлені терміни, щоб засвідчити своє право власності, майно буде "націоналізовано" (вкрадено) та передано створеній окупантами фейковій компанії «Гуп херсонобленерго», – розповідають про дії окупантів українські розвідники.

Розграбування – один із семи типів військових злочинів, до яких найчастіше вдаються російські військові в Україні, а новини про мародерство росіян у Херсонській області надходять регулярно від початку повномасштабного вторгнення росії.