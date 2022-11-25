Окупанти двічі обстріляли Сумщину

Увечері 24 листопада ворожі снаряди потрапили до житлових будинків Середино-Будської громади в Сумській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький та опублікував кадри наслідків атак.
Губернатор уточнив, що спочатку окупанти били з артилерії, а згодом - з мінометів.
Губернатор уточнив, що спочатку окупанти били з артилерії, а згодом - з мінометів.
За даними глави ОВА, люди встигли сховатися в укритті та не постраждали.
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