Окупанти двічі обстріляли Сумщину

17:08 25 листопада Київ, Україна

Увечері 24 листопада ворожі снаряди потрапили до житлових будинків Середино-Будської громади в Сумській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький та опублікував кадри наслідків атак.



Губернатор уточнив, що спочатку окупанти били з артилерії, а згодом - з мінометів.

"Загалом було 11 вибухів на території громади. Снаряди розірвалися біля двох- та п'ятиповерхових будинків. У квартирах вибито вікна, пошкоджено дах, балкони, фундамент. Було пряме потрапляння до будинку", - наголосив Живицький.

За даними глави ОВА, люди встигли сховатися в укритті та не постраждали.