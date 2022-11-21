Окупанти били з "Градів" та важкої артилерії по Дніпропетровській області

Російські окупанти обстрілювали вночі Нікопольський район із "Градів" та важкої артилерії. Внаслідок цього поранення отримав 78-річний чоловік.
Про це повідомив голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко.
Про це повідомив голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко.
Резніченко також додав, що у Нікополі поранення отримав 78-річний чоловік. Медики надали йому допомогу, і він залишився лікуватися вдома.
У місті російські снаряди пошкодили приватні будинки, автомобілі та човен.
У Мирівській та Марганецькій громадах обійшлося без постраждалих, деталі обстрілів з'ясовуються.
В інших районах ніч минула спокійно.
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