Окупанти били з "Градів" та важкої артилерії по Дніпропетровській області

10:26 21 листопада Київ, Україна

Російські окупанти обстрілювали вночі Нікопольський район із "Градів" та важкої артилерії. Внаслідок цього поранення отримав 78-річний чоловік.



Про це повідомив голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко.

“Шість обстрілів за ніч… Росіяни знову тероризували Нікопольщину “Градами” та тяжкою артилерією. Вдарили по трьох громадах – Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Направили туди майже 60 снарядів», – написав він.

Резніченко також додав, що у Нікополі поранення отримав 78-річний чоловік. Медики надали йому допомогу, і він залишився лікуватися вдома.

У місті російські снаряди пошкодили приватні будинки, автомобілі та човен.



У Мирівській та Марганецькій громадах обійшлося без постраждалих, деталі обстрілів з'ясовуються.



В інших районах ніч минула спокійно.