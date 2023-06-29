Окупанти атакували житлові квартали Херсона, є жертви

18:57 29 червня Київ, Україна

Вдень 29 червня окупанти завдали удару по житлових кварталах Херсона, що призвело до загибелі двох людей, а також до двох постраждалих.



Цю інформацію розповсюдили голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін через канал у Telegram, а також Херсонська облпрокуратура.

"Армія Росії знову атакувала житлові квартали міста, завдаючи їм вогневі удари. Постраждали житлові будинки, медустанова, службовий автомобіль та міська школа, де було розгорнуто "Пункт незламності", - повідомив Прокудін.

За його словами, внаслідок обстрілів постраждали двоє мирних жителів, 34-річний та 51-річний чоловіки. Вони були доставлені до лікарні з опіками кінцівок та обличчя.



О 15.57 годині Херсонська обласна прокуратура підтвердила, що внаслідок удару російських силовиків по Херсону загинули 2 особи.



Внаслідок атаки було знищено складські приміщення, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури отримали пошкодження від уламків.