Окупанти атакували будівлю пожежної частини в Ізюмі: пошкоджено 13 одиниць техніки та 8 поранених

У ніч проти 27 жовтня російські агресори атакували будівлю пожежної частини в Ізюмі, Харківській області України, що призвело до руйнування будівлі та пошкодження пожежної техніки, а також до поранення 8 рятувальників.
Цю інформацію надав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та МВС України.
Цю інформацію надав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та МВС України.
Вночі ворог здійснив ракетний удар по будівлі місцевої пожежної частини в Ізюмі. Внаслідок атаки постраждали 8 рятувальників, а також пошкоджено будівлю та 13 одиниць техніки.
На цей момент 4 співробітники перебувають у лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.
На цей момент 4 співробітники перебувають у лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.
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