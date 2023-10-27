Окупанти атакували будівлю пожежної частини в Ізюмі: пошкоджено 13 одиниць техніки та 8 поранених

08:24 27 жовтня Київ, Україна

У ніч проти 27 жовтня російські агресори атакували будівлю пожежної частини в Ізюмі, Харківській області України, що призвело до руйнування будівлі та пошкодження пожежної техніки, а також до поранення 8 рятувальників.



Цю інформацію надав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та МВС України.

"Сьогодні пожежна охорона Харківської області святкує 200 років, і росія вирішила "привітати" її у своєму стилі", - йдеться у повідомленні.

Вночі ворог здійснив ракетний удар по будівлі місцевої пожежної частини в Ізюмі. Внаслідок атаки постраждали 8 рятувальників, а також пошкоджено будівлю та 13 одиниць техніки.



На цей момент 4 співробітники перебувають у лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.