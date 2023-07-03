Окупанти атакували Запорізьку область: 75 обстрілів за добу

11:18 03 липня Київ, Україна

Протягом останніх 24 годин збройні сили росії здійснили 75 обстрілів у 20 населених пунктах Запорізької області. У ніч проти понеділка було зафіксовано ракетний удар по приватному сектору в Кушугумській громаді.



Інформацію про це поширив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.



Всього за добу окупаційні війська здійснили 75 обстрілів, які торкнулися 20 міст та сіл області.



Авіація росії атакувала Оріхів, тоді як безпілотні літальні апарати напали на Малинівку. Левадне та Новодарівка зазнали 6 ракетних ударів з РСЗВ, а Таврійське, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Левадне, П'ятихатки, Приморське та Кам'янське постраждали від 64 артилерійських обстрілів.



Троє місцевих жителів, які проживають у прифронтових населених пунктах Запорізької області, отримали поранення: 40-річний чоловік у Таврійському, 80-річна жінка у Преображенці та 46-річний чоловік в Оріхові.



Також зафіксовано 33 випадки руйнувань.