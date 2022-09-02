10:24 04 серпня Київ, Україна

Окупанти атакували Запоріжжя: є два "прильоти".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Сьогодні, близько 3.30 ранку, під час повітряної тривоги, ворог вдарив по околицях одного з районів міста. Зафіксовано два "прильоти". Зруйнували багатоповерхівку та кілька приватних будинків". На щастя, серед людей жертв немає", - повідомив він.



Він також закликав городян не ігнорувати сповіщення про повітряну небезпеку та обов'язково йти у безпечні місця.