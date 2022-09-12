Окупанти атакували звільнений Куп'янськ на Харківщині

Про це пише Telegram-канал ХС Харків.

"Росія обстріляла сьогодні Куп'янськ. Є влучення по житлових будинках, повідомляється про жертви серед цивільного населення. Лицемірство "російського світу" - це коли ти ще кілька днів тому видаєш паспорти Росії в Куп'янську і розповідаєш про захист населення від "страшних укрів", а вже сьогодні прасуєш центр міста авіацією", - йдеться у повідомленні.