Окупанти атакували Курахове на Донеччині

16:57 07 грудня Київ, Україна

Внаслідок ракетного удару рашистів по селищу Курахове Донецької області 7 грудня загинуло щонайменше 6 осіб і п'ять отримали поранення.



Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.