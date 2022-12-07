Окупанти атакували Курахове на Донеччині
16:57 07 грудня Київ, Україна
Внаслідок ракетного удару рашистів по селищу Курахове Донецької області 7 грудня загинуло щонайменше 6 осіб і п'ять отримали поранення.
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Потужний удар по Кураховому
. За оперативними даними, щонайменше шість цивільних загинули, п'ятеро поранено. Російські окупанти завдали удару по центру. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки. Черговий злочин росіян на нашій землі – фіксуємо його та долаємо наслідки. Окупанти за все відповідатимуть. Не повернути лише людей - щирі співчуття їхнім рідним", - написав глава ОВА та розмістив відео наслідків обстрілу.
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