Окупанти атакували Курахове на Донеччині

16:57 07 грудня Київ, Україна

Внаслідок ракетного удару рашистів по селищу Курахове Донецької області 7 грудня загинуло щонайменше 6 осіб і п'ять отримали поранення.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
 
"Потужний удар по Кураховому. За оперативними даними, щонайменше шість цивільних загинули, п'ятеро поранено. Російські окупанти завдали удару по центру. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки. Черговий злочин росіян на нашій землі – фіксуємо його та долаємо наслідки. Окупанти за все відповідатимуть. Не повернути лише людей - щирі співчуття їхнім рідним", - написав глава ОВА та розмістив відео наслідків обстрілу.