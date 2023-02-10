Окупанти атакували критичну інфраструктуру Харкова

08:49 10 лютого Київ, Україна

Російські військові завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі у місті Харків. Про це у п'ятницю, 10 лютого, повідомив голова Харківської ОВ Олег Синегубов.



З його слів, вночі було зафіксовано близько десяти вибухів.

"У деяких районах перебої з електроенергією. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється", - йдеться у повідомленні.