Окупанти атакували Херсонську область 28 разів: подробиці глави ОВА

10:20 05 червня Київ, Україна

За останні 24 години окупанти здійснили 28 обстрілів Херсонської області. Цю інформацію 5 червня оприлюднив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



Прокудін зазначив, що противник випустив загальною кількістю 176 снарядів з мінометів, артилерії, систем "Град", безпілотних літальних апаратів та авіації містами та селами регіону.