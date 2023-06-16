Окупанти атакували Херсонську область 28 разів: подробиці глави ОВА

10:20 05 червня Київ, Україна

За останні 24 години окупанти здійснили 28 обстрілів Херсонської області. Цю інформацію 5 червня оприлюднив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Прокудін зазначив, що противник випустив загальною кількістю 176 снарядів з мінометів, артилерії, систем "Град", безпілотних літальних апаратів та авіації містами та селами регіону.
"Російські військові атакували житлові квартали населених пунктів області, а також завдали ударів по території та будинкам заводу та комунального підприємства в Бериславському районі. Внаслідок агресії з боку Росії двоє людей було поранено", - наголосив голова обласної військової адміністрації.