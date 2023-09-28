Окупанти атакували дронами Кіровоградську область - ОВА

11:29 28 вересня Київ, Україна

Російські збройні сили здійснили вночі 28 вересня атаку на Кіровоградську область із використанням ударних безпілотників типу Shahed.



Про це повідомляє голова Кіровоградської обласної військової адміністрації (ОВА) Андрій Райкович у Telegram.

"Пережили надзвичайно складну ніч. Ворожа дронова атака не оминула Кіровоградську область. Частину шахедів над областю знищено. Однак є і влучення", - написав він.

Згідно з повідомленням голови Кіровоградської ОВА, попередньо вдалося уникнути жертв серед цивільних та пошкоджень цивільної інфраструктури.



На місце події прибули відповідні служби для проведення необхідних заходів та оцінки збитків.