Окупанти атакували дронами Кіровоградську область - ОВА

Російські збройні сили здійснили вночі 28 вересня атаку на Кіровоградську область із використанням ударних безпілотників типу Shahed.
Про це повідомляє голова Кіровоградської обласної військової адміністрації (ОВА) Андрій Райкович у Telegram.
Про це повідомляє голова Кіровоградської обласної військової адміністрації (ОВА) Андрій Райкович у Telegram.
Згідно з повідомленням голови Кіровоградської ОВА, попередньо вдалося уникнути жертв серед цивільних та пошкоджень цивільної інфраструктури.
На місце події прибули відповідні служби для проведення необхідних заходів та оцінки збитків.
На місце події прибули відповідні служби для проведення необхідних заходів та оцінки збитків.
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