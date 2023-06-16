Окупанти атакували аміаковий трубопровід у Харкові та два райони - ОВА

07:53 06 червня Київ, Україна





Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Олег Синегубов.



Згідно з його заявою, внаслідок ворожих атак відбулася розгерметизація трубопроводу. В даний час в області знаходиться штаб, який займається ліквідацією наслідків цієї ситуації.



На місці події працюють усі необхідні служби. У наступних повідомленнях Синегубов зазначив, що вимірювання, проведені у місті Куп'янську, не виявили присутності аміаку у повітрі. У Куп'янському районі Харківської області сталося пошкодження трубопроводу з аміаком внаслідок обстрілу з боку російських окупантів. Попадання також було зафіксовано у районах Слобідському та Шевченківському у місті Харкові.Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Олег Синегубов.Згідно з його заявою, внаслідок ворожих атак відбулася розгерметизація трубопроводу. В даний час в області знаходиться штаб, який займається ліквідацією наслідків цієї ситуації.На місці події працюють усі необхідні служби. У наступних повідомленнях Синегубов зазначив, що вимірювання, проведені у місті Куп'янську, не виявили присутності аміаку у повітрі.

"Фахівці, які працюють на місці події, попередньо повідомили, що немає загрози розповсюдження небезпечних речовин у Куп'янській громаді", - зазначив він.

Також він додав, що у прилеглих населених пунктах, ближче до кордону з росією, таких як Кучерівка, Сіньківка та Петропавлівка, продовжуються виміри.. Ведеться контроль за рівнем забруднення.



О 00:00 голова ОВА Олег Синегубов повідомив про прильоти в районах Шевченківському та Слобідському в Харкові. Попередньо було зазначено, що це ракети С-300.