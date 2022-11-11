Окупанти атакували 9 населених пунктів Донбасу, є жертви

10 листопада окупаційні війська атакували 9 населених пунктів Донбасу. Загинули двоє та отримали травми п'ятеро мирних жителів.
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко та поліція Донецької області.
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко та поліція Донецької області.
Крім того, правоохоронці виявили тіла шістьох убитих росіянами під час окупації: чотирьох у Дробишевому та двох у Яровій.
Під ворожим вогнем знаходилися міста Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Курахове, селище міського типу Велика Новосілка, Очеретине, Південне, села Карлівка, Галицинівка. Там пошкоджено 15 житлових будинків.
Двічі росіяни обстріляли з артилерії Бахмут. Пошкоджено 3 будинки.
З "Градів" окупанти вдарили по селищу Очеретине, влучили у приватний будинок.
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