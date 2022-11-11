Окупанти атакували 9 населених пунктів Донбасу, є жертви

12:42 11 листопада Київ, Україна

10 листопада окупаційні війська атакували 9 населених пунктів Донбасу. Загинули двоє та отримали травми п'ятеро мирних жителів.



Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко та поліція Донецької області.

“За 10 листопада стало відомо про двох цивільних, убитих росіянами на Донеччині: у Бахмуті та Авдіївці. Ще 5 людей в області зазнали поранень”, – зазначив Кириленко.

Крім того, правоохоронці виявили тіла шістьох убитих росіянами під час окупації: чотирьох у Дробишевому та двох у Яровій.

Під ворожим вогнем знаходилися міста Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Курахове, селище міського типу Велика Новосілка, Очеретине, Південне, села Карлівка, Галицинівка. Там пошкоджено 15 житлових будинків.

Двічі росіяни обстріляли з артилерії Бахмут. Пошкоджено 3 будинки.



З "Градів" окупанти вдарили по селищу Очеретине, влучили у приватний будинок.