Окупанти активно насаджують свою пропаганду на тимчасово захоплених територіях

17:48 01 листопада Київ, Україна

Ворог активно поширює свою пропаганду серед малозахищених верств населення тимчасово окупованих територій (ТОТ), зокрема через програму "російський світ".



Про це повідомив Центр національного спротиву.



Незважаючи на те, що для всього цивілізованого світу "російський світ" асоціюється з негативною нацистською конотацією, окупанти пишаються цим і активно просувають цю програму серед малозахищених верств населення на ТОТ.



Зокрема, окупанти видають населенню та мешканцям населених пунктів, де не доступне російське телебачення, телевізійне обладнання безкоштовно. Однак при цьому обмежують доступ до певних російських федеральних каналів. До того ж окупанти вилучають у громадян їхні особисті супутникові антени, щоб вони не могли отримувати інформацію, яка розкриває правду.



Центр національного спротиву закликає українців уникати встановлення російського телевізійного обладнання, оскільки російська пропаганда приносить лише бідність, рабство та смерть. Організація нагадує, що пропагандисти нацистської Німеччини не уникли покарання за свої злочини після війни, і російські апологети війни також не уникнуть відповідальності.