Окупанти 7 годин обстрілювали Оріхів у Запорізькій області: поранення отримали 8 цивільних

15:26 19 жовтня Київ, Україна

У ніч проти 19 жовтня окупанти застосували реактивні системи залпового вогню, обстрілюючи місто Оріхів Запорізької області. Атака тривала сім годин поспіль.



Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.





Внаслідок ворожої атаки поранено вісім мирних жителів. Люди отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усіх поранених госпіталізували.

За словами Старуха, військові росії застосували реактивні системи залпового вогню. Руйнування отримали приватні будинки, будівля міської ради та навчального закладу.

В Оріхові відсутнє електро- та водопостачання. Профільні служби вже працюють над відновленням мереж.



Крім того, окупаційні війська випустили ракети С-300 по Гуляйполю. Руйнувань зазнала місцева школа. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок обстрілу немає.