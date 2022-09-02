Окупація рф ЗАЕС несе ризики експлуатації одного з реакторів - розвідка

11:00 25 серпня Київ, Україна

Російська окупація Запорізької атомної електростанції несе ризик експлуатації одного з реакторів.

Про це повідомили у свіжому зведенні розвідки Великобританії.



Розвідники посилаються на супутникові знімки від 21 серпня, на яких видно, що росіяни зберегли посилену військову присутність на Запорізькій АЕС, а бронетранспортери окупантів було розгорнуто за 60 метрів від п'ятого реактора.



Ймовірно, противник намагався приховати техніку, поставивши її під повітряними трубами та містками. Британці зазначають, що росія готова використати будь-яку військову активність України з пропагандистською метою.



Поки окупанти перебувають на об'єкті, основними ризиками для експлуатації реактора, найімовірніше, залишаться порушення систем охолодження реакторів, пошкодження резервного джерела живлення або помилки робітників, які працюють під тиском.



Раніше Україна в ООН закликала демілітаризувати Запорізьку АЕС та розмістити на ній постійну місію МАГАТЕ.