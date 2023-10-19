Окупація Луганська: житло місцевих громадян передається зрадникам

18:15 19 жовтня Київ, Україна

Окупаційна адміністрація на Луганщині передає захоплене житло місцевих громадян своїм прихильникам, повідомляє Центр національного спротиву.



Першими одержувачами цього житла стали так звані "ветерани" та працівники адміністрації окупантів. Їм надають квартири, залишені українськими громадянами через окупацію. Важливо відзначити, що окупанти спочатку оголосили таке житло "безгоспним майном" та націоналізували його, а потім передали його прихильникам окупації.



Окупанти обіцяють фінансову підтримку власникам російських паспортів, що можна розглядати як ще один механізм для примусової націоналізації регіону з використанням коштів.



Центр національного спротиву наголошує, що всі документи, видані на захоплене житло, не мають юридичної сили та будуть визнані недійсними. Після звільнення області усі особи, причетні до цього процесу, будуть притягнуті до юридичної відповідальності.